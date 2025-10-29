Следователи нашли тело 63-летнего мужчины на автомобильной стоянке на Сахалине
Тело сахалинского пенсионера нашли в бытовке на автостоянке в Невельске
В Невельском районе Сахалина следователи выясняют обстоятельства загадочной смерти местного жителя. Тело 63-летнего мужчины было обнаружено внутри бытовки, расположенной на одной из автомобильных стоянок по улице Советской.
По информации регионального Следственного комитета, Холмский межрайонный следственный отдел немедленно приступил к процессуальной проверке по данному факту. Криминалисты тщательно осмотрели место происшествия, однако видимых следов, указывающих на насильственный характер смерти, пока не нашли.
Для установления точной причины трагедии назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты станут ключевым аргументом для следователей, которые по итогам проверки примут окончательное процессуальное решение: возбуждать уголовное дело или нет. Обстоятельства гибели мужчины пока остаются невыясненными.
