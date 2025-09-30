В Подмосковье ребенок скончался после ДТП с грузовиком

ДТП с летальным исходом произошло в подмосковной Коломне во вторник, 30 сентября. Как сообщает полиция региона, погибшим оказался малолетний ребенок.

Предварительно установили, что около 16:01 на улице Советской водитель грузового автомобиля КамАЗ совершил наезд на 10-летнего мальчика, передвигавшегося на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении.

Как сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, ребенок 2015 года рождения с полученными травмами был экстренно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — он скончался от полученных повреждений.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, включая точную причину наезда и возможные нарушения ПДД со стороны обоих участников движения.

