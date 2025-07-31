Суд на Камчатке осудил экс-чиновника за коррупцию в здравоохранении

На Камчатке вынесен приговор экс-заместителю главы краевого Минздрава Виктору Еперину за коррупционные преступления при реализации национального проекта. Как сообщили «Коммерсанту» в региональном Следственном комитете, суд признал его виновным во взяточничестве (статьи 290 и 291 УК РФ) и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 9 млн руб. Кроме того, чиновник лишен права занимать определенные должности в государственных органах и учреждениях на протяжении семи лет.

Следствием установлено, что в декабре 2020 года Еперин получил через посредника 500 тыс. руб. от местного бизнесмена. Взамен он гарантировал содействие в участии компаний предпринимателя в поставках средств индивидуальной защиты для нужд регионального здравоохранения, а также общее покровительство его бизнесу.

В период с мая по октябрь 2023 года Еперин вместе с двумя местными предпринимателями получил взятку в размере 8 млн руб. от руководства компании из Хабаровского края. Деньги предназначались за незаконные действия при исполнении государственных контрактов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поставке медицинского оборудования для больниц, а также за общее покровительство этой компании.

В сентябре 2023 года они же передали 4 млн руб. должностному лицу Минздрава региона, чтобы тот не замечал противоправные действия обвиняемого и оказывал покровительство коммерсантам. Однако, получатель взятки действовал в рамках оперативной разработки.

Ранее сообщалось, что следствие обвинило бывшего военного специалиста в коррупции при гособоронзаказе.