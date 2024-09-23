Следователи начали проверку после инцидента с гидросамолетом в Подмосковье

В Подмосковье устанавливают обстоятельства инцидента с воздушным судном на реке Ока, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в районе аэродрома Пущино совершил аварийную посадку на воду гидросамолет с людьми на борту. Судно, по данным очевидцев, затонуло.

По предварительным данным, никто не пострадал. По факту произошедшего начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины ЧП.

Ранее сообщалось, что в Московской области совершил аварийную посадку самолет Cessna.