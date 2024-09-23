Следователи начали проверку после аварийной посадки самолета Cessna в Подмосковье

Следователи начали проверку после аварийной посадки самолета Cessna-182 в подмосковном Воскресенске, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП случилось накануне днем. По предварительным данным, причиной стала неисправность электросистемы, из-за которой произошло задымление кабины. Командир запросил аварийную посадку, при выполнении которой судно получило повреждения. Из людей никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Московской области потерпел крушение самолет-амфибия «Алекс-251».