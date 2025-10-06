Следователи раскрыли убийство жителя Екатеринбурга, пропавшего в Верхотурье

Свердловский областной суд в Верхотурье заключил под стражу двух человек в рамках расследования убийства 38-летнего мужчины. Информацию об этом опубликовал портал e1.ru.

Фигуранты дела останутся под арестом до 2 декабря.

Пропавшего искали около семи дней. В ночь на 28 сентября он гостил в Верхотурье, а утром собирался вернуться домой в Екатеринбург на своей красной машине Peugeot, но с тех пор его никто не видел.

В поисковой операции принимали участие добровольцы и полицейские, однако 4 октября стало известно об обнаружении его тела. Детали произошедшего не разглашаются.

