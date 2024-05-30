Зарезавший работницу подмосковного храма долгое время наблюдался у психиатра — СМИ

«МК»: зарезавший работницу храма в Подмосковье наблюдался у психиатра

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Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Мужчина, который зарезал работницу храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде, долгое время наблюдался у психиатра, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, напавшего подкармливали в трапезной храма, где работала убитая. Там же работала и его мать, указали журналисты.

Преступление произошло утром в четверг. Мужчина нанес работнице храма тринадцать ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

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