Мужчина, который зарезал работницу храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде, долгое время наблюдался у психиатра, пишет «Московский комсомолец» .

По информации издания, напавшего подкармливали в трапезной храма, где работала убитая. Там же работала и его мать, указали журналисты.

Преступление произошло утром в четверг. Мужчина нанес работнице храма тринадцать ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.