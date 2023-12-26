Следователи устанавливают обстоятельства травмирования девочки шприцем на прогулке в детсаду в Подмосковье

Следователи организовали процессуальную проверку после травмирования шестилетнего ребенка шприцем на прогулке в детском саду в Орехово-Зуево.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, все произошло накануне днем. Девочка нашла возле забора пустой шприц и повредила им запястье и кисть. Ребенка госпитализировали.

В рамках проверки сотрудники СК установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что внутри шприца была доза инсулина.