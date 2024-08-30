Следователи возбудили дело по факту избиения пенсионера в Красногорске
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В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту избиения пенсионера. Преступление произошло в Красногорске.
Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, нетрезвый мужчина вступил в словесный конфликт с пенсионером, а затем нанес ему множественные гематомы и скрылся.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дело возбуждено по статье «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту избиения двадцатилетнего инвалида в Химках.