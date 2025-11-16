Следователи выяснили, что мать задержанная по делу в Балашихе, мнила себя магом и «проводником между миров»

Мать задержанная по делу об обезглавленном мальчике в Москве, мнила себя ведьмой и говорила об «экспериментах с сознанием», сообщил портал newsmosreg.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Как сообщает источник, подозреваемая Елена Цуцкова считала себя «магом» и «проводником между мирами». В своих социальных сетях женщина публиковала странные посты, в которых утверждала, что способна «ходить между мирами» и участвует в неких «экспериментах с сознанием».

Она рассказывала, что с 2022 года ее стали преследовать «цифры во снах», которые она интерпретировала как «знаки из другого измерения». Цуцкова уверяла окружающих в наличии у себя сверхспособностей, заявляя, что побывала в иных реальностях, что, по ее словам, «поражает понимание», даже если это называют «бредом и глюками».

По информации издания, соседи подтверждали, что у женщины давно наблюдались психические отклонения, усугублявшиеся злоупотреблением психоактивных веществ. Следствие предполагает, что после одного из запоев она вместе с сожителем совершила убийство ребенка, а затем попыталась скрыть следы преступления. В качестве хобби подозреваемая создавала с помощью нейросетей рисунки, в которых, по ее словам, конструировала «свои миры».

Ранее сообщалось, что мать найденного в Гольяновском пруду мальчика страдает от галлюцинаций.