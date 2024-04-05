Следователи задержали мужчину за организацию 23 года назад заказного убийства

Силовики задержали мужчину, который заказал убийство норильского бизнесмена 23 года назад, сообщили в СК России.

55-летний житель Москвы в начале нулевых проживал в Норильске и являлся лидером ОПГ. С целью передела ресторанного бизнеса он заказал своим подчиненным убийство конкурента.

8 марта 2001 года киллер поджидал бизнесмена у его дома. Он расстрелял ресторатора из автомата Калашникова, также был ранен охранник предпринимателя.

Задержанный 3 апреля заказчик преступления доставлен в Красноярск, где его заключили под стражу. А непосредственного исполнителя заказного убийства уже давно нет в живых.

Сегодня следственный комитет начал расследование дела о нападении на главу Мурманской области Андрея Чибиса. 42-летний мужчина ударил губернатора ножом в живот, после чего был ранен сотрудником Росгвардии, сопровождавшим Чибиса.