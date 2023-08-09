Следователи заявили, что версия с атакой беспилотника в Сергиевом Посаде не подтвердилась

Версия с атакой беспилотника в подмосковном Сергиевом Посаде не подтвердилась. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она также рассказала, что сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел сегодня в 10:40 на складе, который принадлежит частной фирме. Помещение находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. По данным экстренных служб, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.

На место происшествия оперативно прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.