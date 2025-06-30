Следственному комитету удалось установить личности исполнителей гимна Украины в Тольятти

Личности тех молодых людей, которые спели в одном из парков Тольятти украинский гимн, уже установлены. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в управлении Следственного комитета по Самарской области.

По утверждению правоохранителей, все участники инцидента уже установлены. Возраст каждого из них составляет 17-18 лет.

«Все семь участников инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза», — указали журналистам.

Ранее уже сообщалось, что в интернете распространился ролик, запечатлевший поющих украинскую песню подростков, в тексте которой упоминается имя Степана Бандеры. Видео было снято в одном из парков Тольятти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о реабилитации нацизма.