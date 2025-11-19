Следственный комитет начал проверку по факту гибели человека на норильском руднике

На одном из рудников Норильска зафиксирован несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, жертвой трагедии стал 28-летний работник предприятия.

По данному факту следственный отдел по Норильску начал доследственную проверку. На место происшествия оперативно выехала группа следователей и криминалистов для проведения осмотра, фиксации обстоятельств случившегося и установления точных причин гибели человека.

Этот инцидент стал уже далеко не первым случаем гибели людей на производстве в Норильске в текущем году, что вызывает серьезную озабоченность со стороны надзорных ведомств и ставит вопрос о соблюдении норм промышленной безопасности на местных предприятиях.

Ранее сообщалось, что в Лосино-Петровском организовали проверку по факту гибели рабочего.