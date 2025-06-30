Следственный комитет начал расследование убийств в Екатеринбурге

Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации займется расследованием уголовного дела, касающегося деятельности преступной группировки, совершавшей убийства в Екатеринбурге в прошлые годы. Об этом проинформировала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что для обеспечения наиболее тщательного, всестороннего и объективного расследования глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился передать данное уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета.

Следствие полагает, что обвиняемые, являясь членами преступной группы, имеют отношение к ряду убийств и попыткам убийства, произошедшим в Екатеринбурге.

В частности, речь идет об убийстве Ю. Ф. Пашаева в 2001 году, скончавшегося от колото-резаных ран, о покушении на заказное убийство Ф. Б. Ширинова в 2010 году и об убийстве гражданина Азербайджана, И. Б. Гаджиева, в 2011 году, погибшего от огнестрельного ранения. Предполагается, что мотивом преступлений был передел сфер влияния в коммерческой деятельности.

В рамках расследования задержаны шесть граждан РФ. Суд принял решение о заключении под стражу Мазахира Мохбалы оглы Сафарова, Акифа Мохбалы оглы Сафарова и Аяза Мохбалы оглы Сафарова. Ахлиману Сатдару оглы Гянджиеву, Шахину Мамедали оглы Лалаеву и Бакиру Мехди оглы Сафарову суд продлил срок задержания.

Петренко сообщила, что, по предварительным данным, один из задержанных умер от сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются. Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы.

По словам Петренко, в рамках уголовного дела было проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, а также 10 допросов свидетелей.

Она добавила, что выполненные следственные действия, включая допросы подозреваемых, их признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них, позволили следствию заключить о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков организованной преступной группы. Также проверяется их возможная причастность к другим тяжким и особо тяжким преступлениям.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил двух женщин за убийство военного в Ивановской области.