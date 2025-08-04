Следственный комитет назвал попыткой убийства избиение ветерана СВО в Тюмени

Несколько мужчин избили в Тюмени инвалида, участника спецоперации. Следственный комитет России квалифицировал это как попытку убийства и возбудил уголовное дело. Об этом сообщила «Лента.ру».

ЧП в Тюмени произошло 2 августа. Там возле одного из баров толпа неизвестных избила одноногого инвалида, который передвигался на костылях. Он задел ногой одного из участников конфликта, после этого и началась ссора, которая привела к инциденту. Охрана заведения не вмешалась в конфликт.

После доследственной проверки этого происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по поводу попытки убийства. Сейчас правоохранители пытаются установить личности участников инцидента.

Ранее сообщалось, что СК РФ начал уголовное расследование осле инцидента с избиением смоленского бизнесмена Юрия Кириенкова в душевой комнате рославльского изолятора временного содержания. Предпринимателя жестоко избили, причем один из сотрудников правоохранительных органов душил предпринимателя, угрожая лишением жизни. От задержанного требовали признать свою вину.