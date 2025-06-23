Следственный комитет назвал теракт в «Крокусе» преступлением в интересах Украины

Массовый расстрел людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен в интересах Украины. Такое заявление сделала Светлана Петренко — официальный представитель Следственного комитета России. Ее слова привело РИА Новости.

По ее словам, Следком установил, что теракт был спланирован и проведен по указке украинских властей. Целью этого преступления была дестабилизация политической обстановки в РФ. С этой же целью должен был быть проведен теракт в Дагестане.

«Ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено», — указала Петренко.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму двух мужчин, готовивших теракт по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Они хотели провести диверсию против релейных шкафов на железнодорожных путях. Задержанные уже признались в работе на украинские спецслужбы и сообщили, что задания от них получали через мессенджер.