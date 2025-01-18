Суд наложил арест на подмосковное имущество иноагента Моргенштерна

На имущество рэпера Моргенштерна*, которое находится в Московской области, наложен запрет судебным решением. Об этом в своем телеграм-канале сообщила прокуратура Москвы.

Ранее Моргенштерну предъявили обвинения в неисполнении требований, которые предъявляются к иноагентам. О том, что имущество Моргенштерна стоит арестовать, настаивала Савеловская межрайонная прокуратура. Суд учел это мнение и вынес свое решение.

«Моргенштерну запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и 3 нежилыми помещениями», — указал микроблог.

Ранее в суде объяснили, почему Моргенштерн был признан иноагентом. Рэпер занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника и по этой причине внесен в соответствующий реестр.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов.