Следственный комитет предъявил заочные обвинения четырем полковникам ВСУ за массовые убийства

СК РФ ходатайствовал перед судом о заочном аресте четверых высокопоставленных военных из украинской армии. Он предъявил обвинения против этих фигурантов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей Хамовнического районного суда.

Все четверо военных обвиняются в массовых убийствах, правда, суть дел правоохранители раскрывать не стали. Всем им заочно были предъявлены обвинения.

«В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал еще одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача», - указали в суде.

Храпач командует ракетной артиллерийской бригадой, в отношении него уже выносился приговор о пожизненном заключении со стороны донецкого суда. Ярошевич покинул пост командира ракетной бригады год назад. Басманный суд Москвы уже выносил насчет него решение о заочном аресте. Федосенко в данный момент командует отдельной штурмовой бригадой, а Матвиишин – полком специального назначения ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области под стражу были взяты индивидуальный предприниматель, священник и военнослужащий. Этих людей объединяет одно – участие в ОПГ, которая на протяжении 20 лет совершала тяжкие и особо тяжкие преступления.