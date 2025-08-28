Следственный комитет России проверит дело об избиении чиновника трубой в Пензе

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, запросил детальную информацию о продвижении уголовного дела, открытого в связи с нападением на государственного служащего в Пензенской области. Об этом сообщили представители ведомства изданию «Лента.ру».

Дело возбуждено по статье о применении насильственных действий по отношению к представителю власти. По информации, распространенной в СМИ, главу Каменского района, Александра Помогайбо, избили металлическим прутом после того, как он потребовал от местного жителя демонтировать баню.

Свидетели утверждают, что чиновник сделал замечание владельцу бани о неудовлетворительном состоянии территории и оскорбил его, после чего получил несколько ударов.

Семья владельца бани выдвинула обвинения в адрес Помогайбо в вымогательстве. По их утверждениям, чиновник требовал крупную сумму денег и регулярно устраивал проверки, выражая недовольство состоянием ограждения. Родственники утверждают, что конфликт начался с физического насилия со стороны Помогайбо в отношении ребенка.

