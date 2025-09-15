Следственный комитет возбудил дело после взрыва в Ангарске

В Ангарске, городе в России, специалисты Следственного комитета (СК) начали работу на месте взрыва, прогремевшего в многоквартирном доме. Информация предоставлена региональным управлением СК России.

В процессе разбора обломков было найдено тело погибшего мужчины 56 лет. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, квалифицированное по статье 238 Уголовного кодекса РФ, касающейся предоставления небезопасных услуг.

С места происшествия в больницу доставлены отец и его дочь, 40 и 12 лет соответственно, получившие ранения различной степени тяжести.

Сергей Петров, глава Ангарского округа, заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим.

Согласно предварительным данным, эпицентром взрыва стала квартира на 12 этаже, где проживал человек с ограниченными возможностями. Также пострадали жильцы квартиры, расположенной непосредственно над квартирой, где произошел взрыв, их травмы уточняются.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за взрыва газового баллона в квартире пострадал мужчина.