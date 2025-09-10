Взрыв газового баллона в квартире на востоке Москвы: пострадал мужчина

На востоке Москвы произошел взрыв газового баллона в жилой девятиэтажке на Фортунатовской улице. По данным SHOT, громкий хлопок услышали соседи, которые вызвали экстренные службы.

Выяснилось, что хозяин квартиры на четвертом этаже решил приготовить завтрак с помощью газового баллона, так как его плита находилась в ремонте. В результате инцидента мужчина получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Ударной волной выбиты стекла в соседних квартирах, а на балконе квартиры, где произошел взрыв, повреждены стеклянные конструкции. На четвертом этаже частично обрушились оконные конструкции, часть остатков стекла оказалась на балконах нижних этажей.

Очевидцы также сообщили, что после взрыва в подъезде чувствовался сильный запах газа. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и медики.

