Наемника из Литвы Валдаса Барткевичюса* обвиняют в России в целом ряде преступлений, который он совершил во время службы в украинской армии и позже. Расследование всех эпизодов его преступной деятельности уже завершено. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Светланы Петренко, официального представителя СК РФ. По мнению правоохранителей, гражданин Литвы незаконно пересек российскую границу, осквернил в Курской области братскую могилу, повредил мемориал, а также совершил мародерство.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Литовской республики Валдаса Барткевичюса», — указала Петренко журналистам.

Помимо этого, наемник передавал помощь ВСУ, собранную в Литве, он также оправдывал тот теракт, который террористы совершили в подмосковном «Крокусе». В результате фигуранта уголовных дел объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось о задержании в Индии россиянина, который был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в хищении и отмывании более 100 млн руб., все эти деньги были украдены у садоводов Ленинградской области. Задержанного теперь должны депортировать в РФ.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.