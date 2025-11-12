Следствие направило в суд уголовное дело о контрабанде бивней мамонта

Предприниматель из Смоленской области Дмитрий Сосновский предстанет перед судом по обвинению в попытке незаконно вывезти из России партию бивней мамонта и их фрагментов. Как сообщили «Ведомости», инцидент произошел в ноябре 2022 года, когда мужчина попытался отправить ценный груз в Белоруссию.

Несмотря на то что бивни мамонтов регулярно находят в сибирской тундре, они обладают официальным статусом палеонтологической ценности из-за своего возраста. По этой причине их вывоз за границу разрешен только при наличии специального разрешения от Министерства культуры РФ, которого у бизнесмена не было. Общая стоимость изъятых ценностей оценивается в 16 млн руб.

В России добыча бивней мамонта легальна, но приравнивается к добыче полезных ископаемых и требует получения лицензии по правилам, установленным в каждом регионе. Однако экспорт этих палеонтологических образцов находится под строгим государственным контролем.

