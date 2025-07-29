Следствие обвинило бывшего военного специалиста в коррупции при гособоронзаказе

Пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ сообщила ТАСС, что против бывшего ведущего специалиста военного представительства выдвинуто обвинение в получении незаконного вознаграждения в размере 7,5 млн руб. в рамках реализации гособоронзаказа.

В сообщении говорится, что военные следственные органы СК России ведут расследование уголовного дела в отношении Андрея Меньшикова, экс-ведущего специалиста военного представительства, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие установило, что в период с 2013 по 2023 год между Минобороны России и АО «ВНИТИ ЭМ» было заключено более 20 контрактов на многомиллионные суммы, касающихся производства и поставки систем управления. Ответственность за контроль над выполнением этих контрактов была возложена на Меньшикова.

Утверждается, что в период с 2014 по 2020 год он получил от генерального директора АО «ВНИТИ ЭМ» Сергея Турусова взятку в виде денежных средств на общую сумму свыше 7,5 млн руб. Взамен Меньшиков, как полагает следствие, оказывал общее покровительство при осуществлении контроля за исполнением указанных контрактов.

В ГВСУ отметили, что продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что бывших чиновниц Брянской области осудили на 9 лет за многомиллионные взятки.