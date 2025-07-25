Бывших чиновниц Брянской области осудили на 9 лет за многомиллионные взятки

Экс-замгубернатора Брянской области Татьяна Кулешова и Елена Егорова получили по 9 лет колонии за получение многомиллионных взяток. Помимо срока, суд назначил им штрафы — 10 млн руб. и 8,1 млн руб. соответственно. Об этом сообщает ТАСС.

Володарский районный суд Брянска вынес приговор по коррупционному делу. Бывшие заместители губернатора Татьяна Кулешова и Елена Егорова признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере. Им назначено по 9 лет колонии общего режима, а также штрафы — 10 млн руб. для Кулешовой и 8,1 млн руб. для Егоровой.

Суд установил, что чиновницы брали деньги за содействие в заключении госконтрактов в сфере образования и поставок оборудования. Посредницей выступала Валентина Автушенко, получившая 8 лет колонии. Еще одна фигурантка — Евгения Матвеева — отделалась 7 годами, но с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Дело расследовал СК РФ. По версии следствия, коррупционные схемы были связаны с нацпроектом «Образование» и госпрограммой развития науки в регионе. Чиновницы помогали «своим» компаниям выигрывать тендеры, получая за это миллионы рублей.

Кулешова и Егорова были арестованы в 2023 году. Обе занимали высокие посты: Егорова курировала культуру и образование, а Кулешова — внутреннюю политику.

Ранее стало известно, что экс-глава фонда жилстроя попал в колонию за коррупцию.