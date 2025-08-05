Следствие обвинило в афере на 30 млн вице-спикера горсовета Оренбурга

Заместителя председателя Оренбургского горсовета Артема Сафиуллина обвиняют в хищении 30 млн руб. из государственного бюджета при помощи махинаций. Об этом сообщило РИА Новости.

Помимо деятельности в горсовете Сафиуллин является владельцем строительной фирмы. Он в 2023 году выступил подрядчиком перед администрацией города Чкаловска Нижегородской области. При этом он завысил стоимость проводимых работ и поставляемого оборудования, это произошло при реконструкции очистных сооружений. За счет этого он получил излишний доход в размере 30 млн руб. Такие действия правоохранители считают мошенническими.

«Возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, также являющегося депутатом Оренбургского городского совета», — указали журналистам.

Сафиуллин решением суда был взят под стражу до 25 сентября.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест редактору URA.RU Денису Аллаярову до 31 октября 2025 года. Ему инкриминируют дачу взятки в 20 тыс. руб. своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову. Адвокаты настаивают на отсутствии доказательств передачи денег, а сам Аллаяров свою вину не признает.