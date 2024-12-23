Следствие передало в суд дело четырех украинских военных по поводу вторжения в Курскую область
Завершено расследование дела о вторжении украинских военных в Курскую область
Фото: [Медиасток.рф]
Следственный комитет завершил свое расследование в отношении четверых военных, которых обвиняют во вторжении на территорию Курской области и терроризме. Данные об этом появились у ТАСС.
Следственный комитет РФ считает виновными во вторжении в Курскую область четверых военнослужащих из 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«Они обвиняются в совершении террористических актов», — указали в Следкоме.
Эти четверо задержаны российскими правоохранители. Их обвиняют в том, что они в селе Снегость запугивали мирных жителей, а также вели огонь как по военным, так и по мирным гражданам. Теперь их содержат под стражей, а дело в их отношении было передано для рассмотрения в суд.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил дело в отношении наемницы из Дании. Она в составе частей ВСУ вторглась в Курскую область, и после этого совершала акты насилия против мирных жителей данного региона. Правоохранители пытаются выяснить ее местонахождение.