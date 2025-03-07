Пойманный в США террорист заявил о причастности к теракту в «Крокусе»

Вероятный организатор взрыва в аэропорту Кабула, который случился четыре года, дал признательные показания в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». О данном факте говорится в заявлении Минюста США.

Разговор ведется о Мохаммеде Шарифулле, о поимке которого во время обращения к членам Конгресса сказал глава Штатов Дональд Трамп. По его заявлению, задержанный виновен в гибели американских военных во время вывода войск с территории Афганистана.

Некоторое время спустя пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Шарифулл признался пакистанцам в нападениях на аэропорт, а также своей причастности к «другим атакам в России и Иране».

«Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ-К* ("Вилаят Хорасан"*) он делился инструкциями, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал», — привели данные в американском Министерстве юстиций.

Террористы совершили нападение на «Крокус Сити Холл», находящийся в подмосковном Красногорске, 22 марта 2024 года. Преступники сначала стреляли по людям из автоматического оружия, а после подожгли зрительный зал и скрылись с места преступления.

В результате трагедии погибли 145 человек, а еще более 500 получили различные увечья. Позже все террористы, а также их пособники, были задержаны силовиками.

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявлял, что преступниками руководили через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан»*, которые находились в афгано-пакистанской зоне.

Ранее стало известно, что рядом со зданием, где случился теракт, стали строить памятник, посвященный жертвам трагедии. По имеющимся данным, объект возводится Crocus Group, компанией, которая владеет концертным залом «Крокус Сити Холл».