Учредитель «Солнечных продуктов» инициировал дело против Мошковича

Инициатором возбуждения уголовного дела в отношении Вадима Мошковича, основателя и ключевого акционера агрохолдинга «Русагро», по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выступила компания «Солпро Инвестмент ЛТД», являющаяся учредителем холдинга «Солнечные продукты», сообщил РБК.

В среду, 26 марта, в офисах «Русагро», одного из ведущих российских производителей подсолнечного масла, свинины и сахара, провели следственные мероприятия.

Вадиму Мошковичу и Максиму Басову, экс-гендиректору холдинга, возглавлявшему компанию с 2009 по 2021 год, были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 201 УК).

По сведениям источника «Интерфакса», сумма предполагаемого ущерба, вменяемого обвиняемым, оценивается примерно в 1 млрд руб.

Представители «Русагро» в своем комментарии относительно обысков подчеркнули, что компания продолжает свою деятельность в обычном режиме и полностью соблюдает нормы законодательства. Информацию о задержании Мошковича они не прокомментировали.

Руслан Кожура, адвокат Басова, подтвердил РБК факт предъявления обвинений своему клиенту. Новость об обысках и задержании основателя «Русагро» оказала негативное влияние на инвесторов: акции агрохолдинга по итогам торгов в среду, 26 марта, упали на 19,53%, снизившись до отметки в 182 руб.

Ранее сообщалось, что суд отказался менять меру пресечения экс-мэру Сочи Копайгородскому.