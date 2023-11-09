Следствие просит арестовать россиянина по делу о госизмене

Известно, что мужчина обвиняется по статье о госизмене, и выносить меру пресечения будет Лефортовский суд в городе Москве. Соответствующее ходатайство от следствия уже зарегистрировано в суде.

Также известно, что ни детали о личности, ни о сути обвинения не раскрываются из-за грифа секретности. Другие подробности уточняются.