Следствие провело очную ставку между фигурантами по делу о покушении на Симоньян и Собчак

Продолжается следствие по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян, главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT. В его рамках правоохранители провели очные ставки между подозреваемыми. Об этом сообщили РИА Новости.

Сотрудники ФСБ еще в середине 2023 года сообщили, что ими раскрыта подготовка покушения на известную журналистку Маргариту Симоньян. Помимо этого злоумышленники хотели в дальнейшем устранить блогера и телеведущую Ксению Собчак. Все они принадлежат к неонацистской группировке «Параграф-88».

«С момента избрания меры пресечения была проведена очная ставка между обвиняемыми», — стало известно журналистам.

Всего по данному делу было арестовано 8 человек. У них изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также спецсредства. Фигуранты дела уже признались, что работали по заданию Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Симоньян поблагодарила правоохранителей за то, что те раскрыли покушение на ее жизнь. Она передала им поклон и от себя, и от своей семьи за их самоотверженный труд.