Маргарита Симоньян поблагодарила СК РФ за расследование дела о покушении на нее

Главред RT Маргарита Симоньян выразила благодарность правоохранителям, которые помогли установить участников террористической группировки «Параграф-88», покусившихся на ее жизнь.

Расследование дела о покушении на Симоньян завершено. Фигурантами стали террористы «Параграфа-88», которым инкриминировали нападения на иностранцев. Покушение на главреда канала RT совершили по заданию СБУ. Об этом сообщал «Коммерсантъ».

«Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу от меня и моей семьи», — написала Симоньян в Telegram.

Отметим, что за покушение Служба безопасности Украины предлагала исполнителям не меньше 1,5 млн рублей. Такой, по их мнению, была цена жизни журналистки Симоньян.

Ранее сообщалось, что в России суд вынес заочный приговор украинскому активисту за его призыв калечить пленных.