Следствие возбудило дело по факту конфликта полицейского и бойца СВО под Саратовом

Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта между сотрудником ГИБДД и участником специальной военной операции в селе Павловка Саратовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Расследование инициировано после появления в интернете видеозаписей и сообщений о случившемся; ситуацию взяла под контроль областная прокуратура.

Стороны приводят принципиально разные версии происшествия. По сообщениям в сети, инспектор остановил квадроцикл, за рулем которого находился ветеран СВО, получивший инвалидность из‑за контузии. По словам пострадавшего, полицейский заподозрил его в алкогольном опьянении и потребовал взятку.

Когда ветеран отказался, он якобы был избит. Сам мужчина объяснил, что после ранения у него остались нарушения речи, которые могли быть приняты за признаки опьянения.

В управлении МВД по Саратовской области заявили иную картину: по их версии, на патрулировании сотрудники ДПС заметили квадроцикл, ехавший по дороге беспорядочно. Транспортом управлял 42‑летний местный житель с предыдущими судимостями и административными нарушениями за вождение в пьяном виде.

При попытке остановки водитель попытался скрыться, после краткой погони квадроцикл съехал в поле и застрял в грунте, а сам мужчина упал. Полицейские, как утверждает МВД, помогли вытащить технику и отпустили его; позднее на водителя составили административный протокол.

МВД проводит служебную проверку, по итогам которой будет дана оценка действиям сотрудников наряда ДПС: правоохранители не оформили на месте все предусмотренные законодательством материалы о нарушении ПДД, говорится в сообщении. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства инцидента.

