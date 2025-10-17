В Ленобласти задержали мигранта-любовника жены бойца СВО

Правоохранители задержали 42‑летнего жителя Санкт‑Петербурга, уроженца Киргизии, по делу о пропаже военнослужащего, недавно вернувшегося из специальной военной операции и находившегося в очередном отпуске. По версии следствия, задержанный избил мужчину, поместил его в багажник автомобиля и после его смерти утопил тело в одном из озер Ленинградской области; в сокрытии следов преступления, как считают следователи, участвовала супруга погибшего, сообщил портал MK.RU.

По данным источника, конфликт разгорелся после того, как вернувшийся солдат обнаружил, что его жена живет с другим мужчиной и распорядителем выплатами по контракту. Между мужчиной и новым знакомым женщины произошла уличная ссора, которая, по показаниям подозреваемого, переросла в избиение: потерпевшего поместили в багажник, затем отвезли на значительное расстояние.

На пути подозреваемый обнаружил, что мужчина скончался; после этого тело, по его словам, было доставлено в Кингисеппский район к озеру Хаболово, завернуто в тент, обмотано металлической цепью и сброшено на дно водоема.

В своих показаниях как задержанный, так и супруга потерпевшего признали, что автомобиль был сожжен с целью уничтожения следов крови в салоне; женщина, по утверждениям, также способствовала оформлению страховки на второй транспорт. На данный момент она проходит в деле в статусе свидетеля.

Следствие планирует организовать поисковую операцию с привлечением водолазов для обнаружения тела и завершения расследования. Детали уголовного преследования и процессуальный статус обвиняемого будут уточняться по мере проведения следственных действий.

