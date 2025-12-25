Следствие возбудило дело после попытки отца задушить 15-летнюю дочь в Калужской области

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке убийства собственной несовершеннолетней дочери. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, инцидент произошел в ночь на 22 декабря.

По предварительной версии следствия, мужчина, находясь дома в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на свою 15-летнюю дочь. Он применял физическую силу, перекрывая ей дыхательные пути до тех пор, пока девочка не перестала оказывать сопротивление. Совершив нападение, отец скрылся с места происшествия.

Бессознательное состояние ребенка обнаружила мать, которая незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство»). Подозреваемый был оперативно задержан правоохранительными органами, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.