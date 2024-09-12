Водитель, устроивший смертельное ДТП на остановке в Можайске, пойдет под суд

В Подмосковье перед судом предстанет 28-летний водитель, который протаранил автобусную остановку в Можайске, в результате погиб один подросток, еще один получил тяжелые травмы.

Все произошло в июне этого года. Мужчина управлял спортивным автомобилем. В черте деревни Киселево он нарушил ПДД и въехал в остановку, где в этот момент находились дети, напомнила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Известно, что ранее обвиняемого уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что на шоссе в Сергиевом Посаде случилось ДТП из-за водителя фуры, который уснул за рулем.