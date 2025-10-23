Следствие завело дело о нарушении безопасности после взрыва в Копейске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на одном из промышленных предприятий Копейска, повлекшего за собой человеческие жертвы. Основанием для процессуального решения стали грубые нарушения требований промышленной безопасности, допущенные на производстве.

Как сообщили в ведомстве, предварительная версия следствия указывает, что авария произошла из-за отклонений от регламентированного технологического процесса в цехе. В результате нарушений на предприятии произошел хлопок, который и привел к трагическим последствиям.

Точное количество погибших и пострадавших в результате инцидента на данный момент уточняется. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к нарушениям.

Ранее сообщалось, что число погибших от взрыва на предприятии в Копейске достигло девяти человек.