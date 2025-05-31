Следствие завершило расследовании дела об организации терактов на объектах РЖД в интересах ГУР
ТАСС: расследование дела об организации терактов на объектах РЖД завершено
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Следственные органы завершили расследование уголовного дела против Максима Косяченко*, Татьяны Туриевой* и Дмитрия Туриева*, обвиняемых в совершении нескольких терактов на объектах РЖД, минировании военных объектов и атаке на военный аэродром с использованием БПЛА в августе 2023 года. Об этом сообщил ТАСС.
Ранее все материалы по уголовному делу были направлены в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинения.
Отмечается, что все фигуранты дела были задержаны в сентябре 2023-го года. По данным следствия, уроженка Днепропетровской области Украины Туриева, работавшая косметологом, и ее супруг, а также фитнес-тренер из Москвы Косяченко выполняли поручения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, которые были даны им через мессенджеры.
Всего Туриевым и Косяченко были предъявлены обвинения в совершении пяти терактов и незаконном обороте взрывчатых веществ. Сейчас они находятся под стражей. Психолого-психиатрическая экспертиза признала их вменяемыми.
Кроме того, было принято решение в отношении малолетнего сына супружеской пары — его под свою опеку взял отец гражданина Туриева. Также известно, что на автомобиль пары был наложен арест.
Ранее сообщалось, что в Москве предотвратили теракт, готовившийся по наводке Киева.
*Росфинмониторингом внесены в перечень террористов.