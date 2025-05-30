В Москве предотвратили теракт, готовившийся по наводке Киева

Правоохранительные органы предотвратили теракт, который готовил житель Москвы в людном месте. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Отмечается, что москвич планировал осуществить теракт по заданию украинских спецслужб. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за подготовку теракта. В рамках следственных действий мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для дальнейшего вынесения ему приговора.

Как выяснили московские следователи, в мобильном телефоне задержанного содержались переписки с куратором, представляющим интересы украинских спецслужб. В одном из сообщений москвичу было поручено забрать схрон с взрывчаткой в лесопарке на западе столицы.

Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). Согласно материалам следствия, обвиняемый планировал использовать бомбу для совершения подрыва в местах массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 19 и 25 годам заключения агентов спецслужб Украины.