В Москве предотвратили теракт, готовившийся по наводке Киева
СКР: задержан москвич, готовивший теракт по наводке украинских спецслужб
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Правоохранительные органы предотвратили теракт, который готовил житель Москвы в людном месте. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Отмечается, что москвич планировал осуществить теракт по заданию украинских спецслужб. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за подготовку теракта. В рамках следственных действий мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для дальнейшего вынесения ему приговора.
Как выяснили московские следователи, в мобильном телефоне задержанного содержались переписки с куратором, представляющим интересы украинских спецслужб. В одном из сообщений москвичу было поручено забрать схрон с взрывчаткой в лесопарке на западе столицы.
Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). Согласно материалам следствия, обвиняемый планировал использовать бомбу для совершения подрыва в местах массового скопления людей.
Ранее сообщалось, что суд приговорил к 19 и 25 годам заключения агентов спецслужб Украины.