Следы семьи Усольцевых оборвались у горы из-за снега: что скрывает Буратинка?

Вероятность обнаружения живыми членов семьи Усольцевых, исчезнувших в Красноярском крае, крайне мала. С момента их пропажи прошло семь дней, выпавший снег и ночные заморозки до минус пяти градусов существенно осложняют поиски. Информацию об этом распространила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Сергей Усольцев (64 года), его жена Ирина (48 лет) и их пятилетняя дочь Арина ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября и не вернулись. Согласно данным источника, последнее местоположение их мобильных телефонов было зафиксировано в районе указанной горы.

К розыску подключились сотрудники уголовного розыска. Оперативники анализируют записи камер видеонаблюдения, проводят опросы местных жителей и изучают все потенциальные пути передвижения пропавших. Спасательные службы уже исследовали приблизительно 130 кв. км лесной местности и около 100 км дорог, но пока не обнаружили никаких следов семьи.

Ситуация осложняется продолжающимся снегопадом и ухудшением погодных условий. Техника, используемая для поисков, застревает в снегу, а температура воздуха продолжает снижаться.

