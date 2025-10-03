В Новосибирске нашли ребенка, пропавшего на три года

В Новосибирске найден ребенок, которого безуспешно разыскивали в течение трех лет. Информацию об этом распространило Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Происшествие случилось в Липецке. После расторжения брака суд постановил, что ребенок должен проживать с матерью, однако отец не согласился с таким решением. Как следствие, он совершил похищение дочери.

Первоначально девочку объявили в розыск в Липецке. Помимо ребенка и ее отца, правоохранительные органы также обратили внимание на бабушку. Позже поступили сведения о том, что семья находится в Новосибирске, и дело было передано в этот регион. Все члены семьи были объявлены в федеральный розыск.

Сообщается, что отец в своих объяснениях указал, что сознательно не выполнял судебное решение о передаче дочери, так как не согласен с этим постановлением.

Мать и дочь не встречались на протяжении трех лет, и в настоящее время специалисты-психологи оказывают им помощь, чтобы подготовить к предстоящей встрече.

Ранее сообщалось, что мать описала мужчину, который чуть не похитил ее дочь в Балашихе.