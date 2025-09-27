Слесаря одного из оборонных предприятий Москвы обвинили в терроризме

Слесарь-сборщик одного из столичных оборонных предприятий арестован по обвинению в совершении теракта и вандализме. Уголовное дело, находящееся в производстве, квалифицировано по особо тяжкой статье — террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокаты обвиняемого активно оспаривают позицию следствия, настаивая на отсутствии у их подзащитного террористического умысла и ходатайствуя о смягчении меры пресечения. Однако суд, удовлетворив аргументы обвинения, продлил арест, посчитав, что на свободе фигурант может скрыться или продолжить преступную деятельность.

Дело примечательно не только серьезностью обвинений, но и статусом обвиняемого — работник оборонного предприятия в Москве. Расследование продолжается.

MK.RU указывает, что инкриминируемое деяние, по предварительным данным, связано с инцидентом у здания пограничного управления ФСБ в Магадане, где ранее двое неизвестных распылили химическое вещество. В результате их действий краска на припаркованном автомобиле была повреждена до металла. Следствие считает московского слесаря одним из участников этой акции, что и послужило основанием для жестких обвинений.

