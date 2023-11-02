«Слезно просили на билеты»: семерых жителей Подмосковья задержали за хищение денег у пассажиров метро

В Москве задержали семерых жителей Подмосковья — пятерых женщины и двух мужчин. Они подозреваются в серии мошенничеств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова приводит Агентство «Москва» .

Злоумышленницы по одному подходили к пассажирам различных станций Кольцевой линии столичного метрополитена с просьбой одолжить им денег на железнодорожный билет. При этом они обещали вернуть деньги банковским переводом по прибытии домой. Для убедительности мошенники держали в руках багажные сумки, а глаза заранее натирали мазью, провоцирующей слезоотделение.

Мужчины-соучастники контролировали действия сообщниц на случай возможных сложностей. Доверчивые граждане перечисляли аферистам от трех до шести тысяч рублей. За день мошенники могли обокрасть около двадцати человек.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Четверых фигурантов заключили под стражу, еще троих оставили под подпиской о невыезде. Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех потерпевших и возможных участников криминальной схемы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух местных жителей, которые обманули пенсионера на 4,5 миллиона рублей.