Слизь и зловонный запах обнаружили в озере Свердловской области

В Свердловской области водоем оказался покрыт цветной слизистой массой. Об этом инциденте сообщил местный телеграм-канал «Екатеринбург № 1».

Жители Тугулымского округа выражают недовольство из-за необычного вещества, появившегося в озере Гурино. Отмечается, что слизь имеет синеватый оттенок и сопровождается неприятным запахом, исходящим от водоема. В связи с загрязнением в озере наблюдается гибель рыб.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах Владивостока произошла смена цвета на молочно-белый.