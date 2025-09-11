Слизь и зловонный запах обнаружили в озере Свердловской области
В Свердловской области водоем оказался покрыт цветной слизистой массой. Об этом инциденте сообщил местный телеграм-канал «Екатеринбург № 1».
Жители Тугулымского округа выражают недовольство из-за необычного вещества, появившегося в озере Гурино. Отмечается, что слизь имеет синеватый оттенок и сопровождается неприятным запахом, исходящим от водоема. В связи с загрязнением в озере наблюдается гибель рыб.
