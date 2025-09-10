Горожане заметили белый цвет воды у набережной Владивостока

В прибрежных водах Владивостока произошла смена цвета на молочно-белый. Информацию о факторах, вызвавших загрязнение Амурского залива, распространил телеграм-канал Mash.

Необычный оттенок воды в морской акватории был зафиксирован жителями в окрестностях Спортивной набережной. Дополнительно, в последние несколько дней в данном районе ощущался сильный, отталкивающий запах. Выяснилось, что источником загрязнения являются местные жители.

В ночное время суток неустановленные лица незаконно сбрасывали в море через коллектор водно-эмульсионную краску белого и насыщенного синего оттенков. Оборудованные в канализационной системе фильтрующие элементы не смогли эффективно устранить данное загрязнение.

Зона поиска злоумышленников охватывает территорию более пяти километров: канализационные сети соединяют Ленинский и Фрунзенский административные районы. Планируются мероприятия по восстановлению чистоты вод Амурского залива.

