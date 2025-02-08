ВС РФ поразили объект нефтегазовой отрасли Украины и военные аэродромы ВСУ

В течение 24 часов подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно атаковали объект нефтегазовой инфраструктуры, который был задействован в работе военно-промышленного комплекса Украины. Об этом стало известно из обновлённой сводки Министерства обороны Российской Федерации, опубликованной в субботу, 8 февраля.

Кроме того, были нанесены удары по инфраструктуре вражеских военных аэродромов, складам и местам, где осуществлялась подготовка к запуску беспилотных летательных аппаратов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что системы противовоздушной обороны успешно уничтожили реактивный снаряд, выпущенный из американской системы залпового огня HIMARS, а также 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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