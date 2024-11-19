Слюсарь: в Ростовской области прогремел взрыв после падения БПЛА на трассу

Средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку украинских дронов в Ростовской области, сообщил исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Около полуночи один из беспилотников был сбит российскими военнослужащими в окрестностях Таганрога. В результате падения другого дрона на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв.

При этом инциденте получил ранения водитель из Волгограда, который остановил свою грузовую «Газель» на обочине для отдыха. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу, добавил Слюсарь.

Исполняющий обязанности губернатора также подчеркнул, что силы ПВО продолжают защищать воздушное пространство от атак.

Ранее, 3 ноября, российская ПВО уничтожила 16 украинских беспилотников над Ростовской областью.