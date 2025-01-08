Слон растоптал толпу людей на религиозном фестивале в Индии

В церемонии религиозного фестиваля внезапно впал в ярость один из участвовавших в мероприятии слонов. Как минимум 17 человек получили ранения. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

Религиозный фестиваль проходил в индийском штате Керала. Журналисты привели кадры нападения, когда один из пяти слонов, участвовавших в церемонии, внезапно напал на людей. В этом видео показано, как животное хватает человека хоботом, раскручивает над собой и бьет им о землю. Немедленно вокруг поднимается паника, участники фестиваля начинают разбегаться. Поднялась давка, во время которой получили травмы большинство пострадавших.

Всего пострадало не менее 17 человек. Брошенный на землю мужчина получил очень тяжелые ранения. Сразу после начала ЧП несколько людей с цепями попытались усмирить разъяренное животное, но окончательно его успокоить удалось только через два часа. Сейчас инцидент расследуется властями, они уже установили, что у организаторов фестиваля были все положенные разрешения на участие слонов в мероприятии.

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