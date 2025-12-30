Слово ребенка против отца: психологи СК смогли раскрыть жуткую тайну богородского преступника

В результате общения с мальчиком следователи получили ключевую информацию, которая привела к обнаружению на территории придомового участка подозреваемого двух новых жертв. Как установили следователи, тела женщин были спрятаны с особой жестокостью: одно — в компостной яме на глубине двух метров, второе — в колодце. Ранее, 20 ноября, стало известно о задержании мужчины. По версии следствия, он находил нянь для своего сына через сайты объявлений, после чего склонял их к употреблению наркотиков, совершал насилие и убивал. Кроме того, установлено, что мужчина систематически издевался над собственной супругой. Всего на его счету, по данным следствия, не менее пяти пострадавших. Чудом избежала гибели медсестра, которая несколько раз приходила к нему для оказания медицинской помощи.